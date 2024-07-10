هيئة البث الإسرائيلية: اجتماع لكبار الحاخامات في إسرائيل استعدادا لدعوة الشباب المتدينين للامتناع عن التجنيد

اشارت هيئة البث الإسرائيلية الى اجتماع لكبار الحاخامات في إسرائيل استعدادا لدعوة الشباب المتدينين للامتناع عن التجنيد.

ونقلت هيئة البث الإسرائيلية عن الحاخام الليتواني دوف لاندو بان الدولة التي تجند طلاب المدارس الدينية ليس لها الحق في الوجود.

وصدّق وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت امس الثلاثاء، على شروع الجيش في تجنيد اليهود المتدينين (الحريديم) ابتداء من شهر آب المقبل بسبب ما وصفه بـ"الاحتياجات العملياتية"، في تحرك من المرجح أن يفاقم توتر العلاقات داخل الائتلاف الحكومي المنتمي إلى تيار اليمين والذي يقوده رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو.

ونقلت صحيفة "يديعوت أحرونوت" عن غالانت قوله إن الجيش اتفق مع الحريديم على زيادة عدد المنتسبين إلى الجيش بنسبة 5% سنويا، للوصول إلى 50% خلال 5 سنوات.

ويشكل الحريديم نحو 13%من عدد سكان إسرائيل البالغ قرابة 9.7 ملايين نسمة، وعادة لا يخدمون في الجيش بدعوى تكريس حياتهم لدراسة التوراة.

وقبل أسابيع قضت المحكمة العليا الإسرائيلية بإلزام الرجال الحريديم بالتجنيد، بعد أن كانت حياتهم مقتصرة على دراسة اليهودية في المعاهد الدينية.