السلطات الايرانية اعلنت عن موعد مراسم تنصيب الرئيس الجديد وأدائه اليمين الدستورية

أعلنت إيران عن موعد مراسم تنصيب الرئيس الإيراني المنتخب مسعود بزشكيان، وأدائه اليمين الدستورية أمام مجلس الشورى.

واشارت وكالة الأنباء الإيرانية، الى ان "عضو هيئة رئاسة مجلس الشورى الإيراني، مجتبى يوسفي، قال إن مراسم تنصيب الرئيس الايراني الجديد وأداء اليمين الدستورية ستقام يوم الثلاثاء 30 تموز الجاري".

وأضاف يوسفي أن "المراسم ستقام بحضور مسؤولين وشخصيات محلية بالإضافة إلى ضيوف أجانب من دول مختلفة".

وأقامت إيران انتخابات رئاسية مبكرة، بعد رحيل الرئيس إبراهيم رئيسي، في 19 أيار الماضي، إثر تحطم المروحية التي كانت تقله مع وزير الخارجية حسين أمير عبد اللهيان، ومسؤولين آخرين شمال غربي البلاد.