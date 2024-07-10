الطيران الحربي الاسرائيلي خرق مجددا جدار الصوت في اجواء الجنوب واقليم الخروب والساحل على دفعتين

افاد مراسل "النشرة" في الجنوب، بان دوي اصوات الانفجارات التي سمعت مجددا في اجواء الجنوب واقليم الخروب والساحل ناجمة عن خرق الطيران الحربي الاسرائيلي لجدار الصوت على دفعتين.

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