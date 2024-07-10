"النشرة": تحليق للطيران الحربي الاسرائيلي فوق منطقة حاصبيا ومزارع شبعا

افاد مراسل "النشرة"، في حاصبيا، عن أن "بين الحين والآخر يحلق الطيران الحربي الاسرائيلي فوق منطقة حاصبيا ومزارع شبعا، منفذا غارات وهمية فوق المنطقة على علو متوسط".

وفي وقت سابق، افاد مراسل "النشرة"، في الجنوب، عن ان "اصوات دوي الانفجارات التي سمعت في اجواء الجنوب واقليم الخروب والساحل ناجمة عن خرق الطيران الحربي الاسرائيلي لجدار الصوت بأكثر من مرة"، لافتا الى "تحطم عدد من زجاج المحال التجارية والمنازل في اكثر من بلدة في الجنوب".