وصول قائد الجيش الى الديمان للقاء الراعي

وصل قائد الجيش العماد جوزاف عون، إلى المقر البطريركي الصيفي في الديمان، على متن طائرة البوما، وكان في استقباله عند الطائرة المستشار الإعلامي وليد غياض والقيم البطريركي الخوري طوني الآغا.

واستقبل البطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي قائد الجيش، في الجناح البطريركي، حيث عقدت خلوة على شرفة الجناح.