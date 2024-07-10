"النشرة": افكار بالجملة لحل ازمة فيول الكهرباء

علمت "النشرة" ان سيناريوهات عدة مطروحة لحل ازمة الكهرباء، بعدما اعترض العراقيون على عدم دفع مستحقات مالية لهم بدل شحنات الفيول لإنتاج الكهرباء، اثر إعلان وزارة الطاقة اللبنانية عن مناقصة لاستيراد فيول من غير العراق بقيمة تصل إلى مبلغ ٣٠ مليون دولار. وتحاول الحكومة اللبنانية اجراء تسوية مع العراقيين، وسط اشارات ايجابية، لكن الأمور مرهونة بخواتيم الاتصالات القائمة، ويجري التداول ضمناً بأفكار، بالتوازي مع المحاولات الجارية مع العراق:

اولا: نقل اموال من حسابات اكثر من وزارة لصالح وزارة الطاقة، بناء على قرار حكومي.

ثانياً: اتخاذ قرار حكومي بدفع مبلغ محدد للعراقيين، من حسابات الحكومة اللبنانية.

ثالثاً: عقد جلسة نيابية لإقرار قانون يتيح وضع خطة لتمويل شراء الفيول العراقي، لكن ستكون وفق سلة كاملة يتم فيها تعيين هيئة ناظمة لقطاع الكهرباء.

ويبدو ان المعالجات لملف الكهرباء لا تزال مؤقتة، خصوصا ان الحكومة لم تذكر في موازنتها العامة اي بند يتعلق بتمويل الكهرباء او شراء الفيول العراقي، في وقت لم ينجز فيه المجلس النيابي اتفاقية ثانية مع العراق بعد انتهاء مفعول الاولى.