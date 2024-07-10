رسائل القمة إلى «ترامب»: لا نخاف من إعادة انتخابك

ياسر رشاد - القاهرة - أظهر ثلاثة وزراء دفاع من الدول الأكثر ضعفًا فى أوروبا مدى استعدادهم بالفعل لتقديم قضيتهم إلى ترامب إذا عاد إلى الرئاسة وجاء ذلك على هامش قمة الناتو فى واشنطن.

وفى حلقة نقاش فى واشنطن استضافتها صحيفة بوليتيكو وصحيفة فيلت الألمانية، قدم كبار مسؤولى الدفاع من إستونيا ولاتفيا وليتوانيا حجة قوية لصالح تحالف الناتو الذى كان صديقًا لترامب بشكل واضح. لقد ربطوا تصريحاتهم بالحب القاسى للدول التي لا تنفق بكثافة على الدفاع وكتم أى نقد مباشر لغرائز ترامب شبه الانعزالية.

استخدم أحد الوزراء مفردات كانت تستهدف بوضوح الرئيس السابق المحب للجولف، والمطور العقارى والمدير التنفيذى للضيافة عن طريق التجارة.

«الناتو نادٍ. عندما يكون لديك قواعد النادى، فإنك تحترم القواعد وتتوقع أن الجميع سيحترمون القواعد أيضًا»، كما قال وزير الدفاع الإستونى هانو بيفكور: «عندما تدفع الرسوم الخاصة بك فى نادى الجولف، يمكنك اللعب».

وكانت دول الناتو التى فشلت فى الوصول إلى هدف الإنفاق الدفاعى للناتج المحلى الإجمالى للحلف بنسبة 2% نقطة خلاف رئيسية لترامب خلال فترة ولايته الأولى فى منصبه، ما دفع الرئيس السابق إلى التهديد ذات مرة بسحب الولايات المتحدة من الحلف إذا لم تدفع الدول حصتها العادلة.

ودعا بيفكور التحالف إلى رفع الحد الأدنى لهدف الإنفاق الدفاعى، حتى مع توقع أن تكون تسع دول أقل من هدف 2 فى المائة من الناتج المحلى الإجمالى هذا العام.

وقال بيفكور إن ٢% ليست كافية، علينا أن نذهب إلى 2.5، وربما حتى 3٪.

وأعلن الأمين العام لحلف شمال الأطلسى ينس ستولتنبرغ فى اجتماع مع الرئيس جو بايدن الشهر الماضى أنه ستصل 23 دولة قياسية فى حلف شمال الأطلسى إلى هدف الإنفاق هذا العام. وعندما غادر ترامب منصبه فى عام 2021، كان أقل من نصف التحالف يحقق تلك الأهداف.

وأعرب وزراء الدفاع مرارا وتكرارا عن ثقتهم فى أن واشنطن ستظل ملتزمة تجاه حلفائها الأوروبيين الأكثر ضعفا حتى لو عاد ترامب إلى البيت الأبيض، مشيرين إلى كيفية زيادة الولايات المتحدة مشاركتها فى دول البلطيق خلال إدارة ترامب الأولى.

قال وزير الدفاع اللاتفى أندريس سبرودز إن «الولايات المتحدة لا غنى عنها بالنسبة لنا». «فى الوقت نفسه، أود أن أقول، إنه العكس. ونعتقد أيضًا أن الناتو لا غنى عنه بالنسبة للولايات المتحدة».

كما رفض بيفكور فكرة أن دول البلطيق يجب أن تشعر بالقلق إزاء إعادة انتخاب ترامب، مدعيا أن الحرب فى أوكرانيا هى معركة وجودية لدعم الديمقراطيات الليبرالية والقدرة على إجراء تحولات ديمقراطية للحكومة. «لا ينبغى لنا أن نخاف من الانتخابات، بحسب بيفكور».

كما تناول رئيس الوزراء النرويجى جوناس جار ستور موضوع أن الناتو بحاجة إلى إثبات أهميته ووضع الأموال وراءه. قائلا: «ناتو نجحت فى إثبات قيمتها لجميع الدول الأعضاء منذ عام 1949». أعتقد أنه بالنسبة لأى إدارة أمريكية، هناك مزايا واضحة لوجود 31 دولة من أحدث دول العالم كحلفاء مقربين وملتزمين لك، والذين سيستثمرون فى التكنولوجيا، ويبقون متحدين سياسيًا ويدعمونك فى القضايا الدولية الكبرى.

وبدلاً من ذلك، احتفظ الوزراء بأشد انتقاداتهم لإدارة بايدن ونهجها تجاه أوكرانيا.

وقال بيفكور إن الغرب يجب أن يختار ما إذا كان يريد مساعدة أوكرانيا فى القتال، مرددًا سطرًا غالبًا ما يكرره بايدن والولايات المتحدة. وزير الخارجية أنتونى بلينكن أو ما إذا كانت تريد أن تعطى أوكرانيا ما تحتاجه لكسب الحرب.

«هناك تفوق تكنولوجى فى الغرب على روسيا، لكننا لا نعطى ذلك لأوكرانيا فى الوقت الحالى»، وأضاف: «هذا هو سؤالنا الاستراتيجى للمستقبل». وتابع «أننا لا نحتاج إلى التزام سياسى فحسب، بل إلى قرارات سياسية».