شكرا لقرائتكم خبر عن النائب أيمن أبو العلا: مناقشات برنامج الحكومة تطرقت لارتفاع الأسعار.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

قال الدكتور أيمن أبو العلا، عضو مجلس النواب، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الإصلاح والتنمية، إن الاجتماع الأول للجنة الخاصة بدراسة برنامج الحكومة المشكلة بمجلس النواب برئاسة المستشار أحمد سعد الدين وكيل أول المجلس، شهد حضور وزراء المالية والاستثمار والتخطيط والتعاون الدولي والشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، وسط مناقشة مستفيضة بشأن الملف الاقتصادي.

وأضاف "أبو العلا"، أن الجلسة كانت ثرية وكل وزير استعرض ما يتعلق بوزارته في بيان الحكومة وشرح رؤية الوزارة للفترة القادمة وما تواجهه من تحديات سواء من الناحية الاقتصادية والمالية والتخطيط، كما تحدث أعضاء اللجنة من رؤساء اللجان والهيئات البرلمانية وغيرهم من النواب سواء أغلبية أو معارضة، والمناقشات كانت إيجابية جدا.

وأشار أبو العلا، إلى أن المناقشات تناولت ملفات جذب الاستثمار وحل مشاكل المواطنين ورفع الأعباء عن كاهله ومشاكل ارتفاع الأسعار والتضخم والتنمية المستدامة ورفع معدل النمو الاقتصادي وسد عجز الموازنة، واللجنة ستواصل جلساتها المكثفة بشكل يومي وستخرج بتوصيات للحكومة ستضعها في تقريرها الذي سيعرض على المجلس في الجلسات العامة.