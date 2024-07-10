شكرا لقرائتكم خبر عن حزب الجيل: تقسيم عمل الحكومة الجديدة لمجموعات وزارية بداية مبشرة والان مع تفاصيل الخبر

أشاد حزب الجيل الديمقراطى فى بيان له اليوم بخطة عمل الحكومة التى أعلنها رئيس مجلس الوزراء فى مؤتمره الصحفى وأنها تشكل بدايات مبشرة وتتميز بالجدية والرغبة السريعة فى إنجاز خططها الطموحة التى اودعتها فى 300 صفحة وسلمتها إلى مجلس النواب بعد أن قام د. مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء بإعلان ملخص واف عنها وعن محاورها وخطوطها الرئيسية العريضة.

وقال: "من البدايات المبشرة للخطة التنظيمية تقسيم الحكومة إلى مجموعات وزارية للمحاور المختلفة التى تدور الخطة حولها حيث تعقد كل مجموعة وزارية اجتماعاتها أسبوعيا بحضور كل أعضائها من الوزراء والخبراء لمناقشة كل ملفاتها، واتخاذ القرارات القادرة على سرعة الإنجاز، وأيضا القادرة على حل المشاكل وإزالة العقبات والعراقيل".

وأشار إلى هذا التقسيم والتنظيم جعل كل مجموعة وزارية بمثابة مجلس وزراء مصغر قادر على اتخاذ القرار وحل أى مشكلة تواجه أى وزارة من وزرات المجموعة الوزارية مضيفا«الجيل فى بيانه» وفى حالة إذا كان حل المشكلة أو إزالة العقبة يحتاج إلى تعديل تشريعى أو إلى قرار من مستوى أعلى يرفع الأمر إلى رئيس مجلس الوزراء لعرضه فى اجتماع مجلس الوزراء

وثمن ناجى الشهابي رئيس حزب الجيل تشكيل المجموعة الوزارية للتنمية البشرية برئاسة والمجموعة الوزارية للتنمية الصناعية والمجموعة الاقتصادية برئاسة د مصطفى مدبولى نفسه ومجموعة الطاقة مشددا على انتظام الحكومة بالعمل وفق هذا النظام الدقيق سيحقق دفعة قوية للعمل التنفيذى على طريق انجاز فى محاور الخطة المختلفة ، متوقعا «الشهابي» أن يترجم تطبيق هذا التنظيم المحكم والدقيق فى إزالة مشاكل الصناعة ومنح رخص فورية للمشروعات الاستثمارية وكذلك فى المجموعات الوزارية الأخرى

كما أشاد رئيس حزب الجيل بقرار د مدبولى. بعقد اجتماع صحفي أسبوعيا يستعرض فيه قرارات مجلس الوزراء على الرأى العام ويجيب على اسئلتهم وكل ما يثيره الرأى العام على المواقع الإخبارية ووسائل التواصل الاجتماعى وأبدى الشهابي تقديره الشديد للنشاط الميدانى الكبير الذى يقوم به المحافظين.