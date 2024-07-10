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شكرا لقرائتكم خبر عن نقابة الصحفيين تعلن عقد جلسات مقابلة للمتقدمين لجدول تحت التمرين والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - كتب محمد عبد الرازقالأربعاء، 10 يوليو 2024 08:08 م
قررت لجنة القيد بنقابة الصحفيين، انعقاد جلساتها للقيد بجدول تحت التمرين أيام 13/14/17/18/25 يوليو الجارى.
على أن يكون الجدول كالآتى:
يوم السبت 13 يوليو للمتقدمين من رقم (1-71) الساعه 4 عصرا .
ويوم الأحد 14 يوليو للمتقدمين من رقم (72-142 ) الساعه 4 عصرا.
ويوم الأربعاء 17 يوليو للمتقدمين من رقم (143-212) الساعه 4 عصرا.
ويوم الخميس 18 يوليو للمتقدمين من رقم (213-283) الساعه 11 صباحا .
و يوم الخميس 25 يوليو للمتقدمين من رقم (28-354 ) الساعه 11 صباحا .
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