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نقابة الصحفيين تعلن عقد جلسات مقابلة للمتقدمين لجدول تحت التمرين

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القاهرة - سامية سيد - كتب محمد عبد الرازق

الأربعاء، 10 يوليو 2024 08:08 م

قررت لجنة القيد بنقابة الصحفيين، انعقاد جلساتها للقيد بجدول تحت التمرين أيام 13/14/17/18/25 يوليو الجارى.

على أن يكون الجدول كالآتى:
يوم السبت 13 يوليو للمتقدمين من رقم (1-71) الساعه 4 عصرا .
ويوم الأحد 14 يوليو للمتقدمين من رقم (72-142 ) الساعه 4 عصرا.
ويوم الأربعاء 17 يوليو للمتقدمين من رقم (143-212) الساعه 4 عصرا.
ويوم الخميس 18 يوليو للمتقدمين من رقم (213-283) الساعه 11 صباحا .
و يوم الخميس 25 يوليو للمتقدمين من رقم (28-354 ) الساعه 11 صباحا .
 

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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