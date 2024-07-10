شكرا لقرائتكم خبر عن نقابة الصحفيين تعلن عقد جلسات مقابلة للمتقدمين لجدول تحت التمرين والان مع تفاصيل الخبر

قررت لجنة القيد بنقابة الصحفيين، انعقاد جلساتها للقيد بجدول تحت التمرين أيام 13/14/17/18/25 يوليو الجارى.

على أن يكون الجدول كالآتى:

يوم السبت 13 يوليو للمتقدمين من رقم (1-71) الساعه 4 عصرا .

ويوم الأحد 14 يوليو للمتقدمين من رقم (72-142 ) الساعه 4 عصرا.

ويوم الأربعاء 17 يوليو للمتقدمين من رقم (143-212) الساعه 4 عصرا.

ويوم الخميس 18 يوليو للمتقدمين من رقم (213-283) الساعه 11 صباحا .

و يوم الخميس 25 يوليو للمتقدمين من رقم (28-354 ) الساعه 11 صباحا .





(1)



(2)



(3)



(4)



(5)



(6)



(7)



(8)



(9)



(10)



(11)



(12)



(13)



(14)



(15)



(16)



(17)



(18)



(19)



(20)



(21)



(22)



(23)



(24)



(25)