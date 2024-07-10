شكرا لقرائتكم خبر عن زراعة النواب تستقبل وفد صينى واتفاق علي التعاون في إنتاج التقاوى واستخدام التكنولوجيا الزراعية والان مع تفاصيل الخبر

استقبلت لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب برئاسة النائب هشام الحصرى رئيس اللجنة، اليوم الأربعاء وفد مؤسسة رجال الأعمال المصريين الصينيين.



وجاء اللقاء في إطار زيارة وفد رفيع المستوى من مؤسسة رجال الأعمال المصريين الصينيين لجمهورية مصر العربية في الفترة من ٥ - ١٤ يوليو ۲۰۲٤.



وشهد اللقاء التأكيد علي عمق العلاقات بين الجانب المصرى والجانب الصينى في مختلف القطاعات منذ عام ١٩٥٦، حتى انضمام مصر إلي تكتل البريكس.



كما تبادل الجانبان الحوار حول بحث سبل التعاون الاقتصادي خاصة في مجال الاستثمار الزراعي وتبادل الخبرات في مجال ترشيد استخدام الموارد المائية، والتوسع في مجال التصنيع الزراعي، مما يعزز حركة التبادل التجاري والتعاون وزيادة الاستثمارات بين البلدين.



واستعرض النائب هشام الحصرى، رئيس لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، جهود الدولة في تنفيذ برامج للتنمية الزراعية لسد الفجوة الغذائية في ظل الزيادة السكانية، والعمل علي تطوير قطاع الزراعة وتحسين الأصناف الزراعية لزيادة الطلب على المنتجات والمحاصيل المصرية، ومن ثم أصبحت مصر تحتل المركز الأول في صادرات الموالح وإنتاج التمور.

كما أشار الحصرى، إلي اتجاه الدولة المصرية إلى مشاركة القطاع الخاص في وضع آليات وبرامج للنهوض بقطاع الزراعة خاصة في ظل تأثر مصر بالتغيرات المناخية التي سادت بلاد العالم، مما أدى إلى وقوع آثار سلبية تمثلت في الشح المائي، وانخفاض نصيب الفرد من المياه مما دفع الدولة المصرية إلى تبنى مشروعات لترشيد استهلاك المياه في زراعة محاصيل تتحمل الجفاف، مع إعادة استخدام مياه الصرف الزراعي المعالج.

كما طرح أعضاء لجنة الزراعة والرى بعض التساؤلات بشأن مدى إمكانية تعظيم حجم الاستثمارارت الصينية في مصر أسوة بالدول الأفريقية في ضوء تبنى مصر مشروعات عملاقة، وآليات تنفيذ برامج تنمية القدرات واستخدام الوسائل التكنولوجية الحديثة في تحسين الإنتاجية الزراعية، وكذلك سبل التعاون بين مصر والصين في مجال استخدام الطاقة النظيفة والمتجددة، وإنتاج الهيدروجين الأخضر وطرق استغلالها لتنمية قطاعي الزراعة والرى.

فيما تناول الجانب الصيني عدد من النقاط منها، إنشاء مؤسسة رجال الأعمال المصريين الصينيين منذ عام ۲۰۲۲، بهدف توطيد أواصر التعاون على كافة المستويات مع كل دول العالم، وتنفيذ تكليفات القيادة السياسية المصرية بالاستفادة من التجربة الصينية في مجال الزراعة بعد التغلب على كل التحديات والمشكلات التي واجهتها الصين منذ ٤٠ عام، وتواجهها مصر حالياً لتحقيق معدلات نمو مرتفعة.

أيضا، تضمنت النقاط، الاستعداد الكامل للتعاون مع مصر في تطبيق التجربة الصينية لتنفيذ برامج إنتاج تقاوى مميزة ذات إنتاج عالى لدعم الزراع في الوادي والدلتا، وتدريب العمالة المصرية على استخدام التكنولوجيا الزراعية، وتطبيق أساليب الزراعة الحديثة وتحسين خصائص التربة.

وأكد الوفد، أن نقل التجربة الصينية يسهم في زيادة الإنتاجية الزراعية بنسبة تتراوح من ( ۲۰:۱۰%) بالأراضي القديمة بالوادي والدلتا، وبنسبة تتراوح من (٤٠:٣٠%) بالأراضي الصحراوية المستصلحة، وذلك من خلال نماذج حقلية إرشادية في مناطق مختلفة في مصر.

ووجهت المؤسسة الدعوة لأعضاء لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب لزيارة جمهورية الصين الشعبية.

فيما وجه رئيس لجنة الزراعة والرى بالبرلمان، الشكر لمؤسسة رجال الأعمال المصريين الصينيين علي تنظيم ذلك اللقاء الهام، وما تم الاتفاق خلاله علي تعاون وتبادل الخبرات.