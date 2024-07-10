القناة 13 الإسرائيلية: قريبون من التوصل إلى اتفاق بشأن المبادئ العامة لصفقة التبادل

افادت القناة 13 الإسرائيلية باننا قريبين من التوصل إلى اتفاق بشأن المبادئ العامة لصفقة التبادل. واشارت الى ان المجلس الوزاري المصغر ينعقد غدا ووفود إسرائيلية إضافية ستزور قطر ومصر.

بدورها، ذكرت هيئة البث الإسرائيلية بان نقاط الخلاف في مفاوضات التهدئة هي آلية إنهاء الحرب وعدد الأسرى وإجلاء الاسرى من قطاع غزة.

واشارت هيئة البث الإسرائيلية الى انه من المتوقع استمرار مفاوضات صفقة تبادل الأسرى بالدوحة غدا، ولفتت الى تقدم مهم في مسألة معبر رفح ومحور فيلادلفيا خلال المفاوضات بالدوحة.

الى ذلك، نقلت القناة ١٢ الإسرائيلية عن مسؤول سياسي بان "القرار بشأن الصفقة المحتملة في يد رئيس الحكومة الاسرائيلية بنيامين نتنياهو في النهاية".