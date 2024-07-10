بلينكن: أرمينيا وأذربيجان تقتربان من اتفاق "دائم" للسلام ستدعمه الولايات المتحدة بقوة

اعلن وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن بان أرمينيا وأذربيجان تقتربان من اتفاق "دائم" للسلام،

وخلال استضافته وزيرَي خارجية الدولتين الأرميني أرارات ميرزويان والأذربيجاني جيهون بيراموف على هامش قمة حلف شمال الأطلسي في واشنطن، اشار الوزير الأميركي الى انه "بناء على كل الالتزامات التي قمنا بها بما في ذلك في الأسابيع الأخيرة، أعتقد أن كلا البلدَين قريبان جدًا من التوصل إلى اتفاق نهائي ستدعمه الولايات المتحدة بقوة".

وأشار إلى أن البلدَين يعملان على اتفاق "يكون دائمًا ورصينًا ويمكن أن يفتح إمكانات استثنائية لكلا البلدَين والمنطقة التي يتقاسمانها وعلاقاتهما مع الولايات المتحدة".

وأكّد للوزيرَين أنه سيبحث "في ما يمكن أن تفعله الولايات المتحدة بعد لمساعدتكما في التوصل إلى اتفاق".