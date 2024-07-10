اشار رئيس المجلس التنفيذي لـ"مشروع وطن الإنسان" النائب نعمة افرام الى ان "لقاء بناء جمع نواب قوى المعارضة مع اللقاء النيابي المستقل. خلاله، أبدينا ترحيبا كبيرا بمبادرتهم وتمنينا لها النجاح. كما ناقشنا خارطة الطريق لتذليل العقبات أمام الاستحقاق الرئاسي. شددنا أيضا على أهمية تراكم نتائج كل المبادرات السابقة في شأن الإستحقاق الرئاسي والبناء عليها، لنصل إلى رؤية تجمع كل الأطراف".
واوضح في تصريح له، بانه "خلال اللقاء، لمسنا من جميع الحاضرين تأكيد احترام موقع رئيس مجلس النواب ودوره في انتخاب الرئيس، مع مراعاة الهاجس بعدم خلق أعراف جديدة غير دستورية". أضاف: "بنظري الشخصي، إذا ظهرت انفراجات ما في الأجواء الإقليمية، المسافة المتبقية داخليا لإيجاد الإخراج المناسب للانطلاق في مسار التشاور تحت سقف الدستور وضمن احترام موقع رئاسة مجلس النواب وصلاحياته والوصول إلى انتخاب رئيس، ليست بعيدة المنال".
كانت هذه تفاصيل خبر نعمة افرام: لقاء بناء جمع نواب قوى المعارضة مع اللقاء النيابي المستقل وأبدينا ترحيبا كبيرا بمبادرتهم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.