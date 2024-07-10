نعمة افرام: لقاء بناء جمع نواب قوى المعارضة مع اللقاء النيابي المستقل وأبدينا ترحيبا كبيرا بمبادرتهم

اشار رئيس المجلس التنفيذي لـ"مشروع وطن الإنسان" النائب نعمة افرام الى ان "لقاء بناء جمع نواب قوى المعارضة مع اللقاء النيابي المستقل. خلاله، أبدينا ترحيبا كبيرا بمبادرتهم وتمنينا لها النجاح. كما ناقشنا خارطة الطريق لتذليل العقبات أمام الاستحقاق الرئاسي. شددنا أيضا على أهمية تراكم نتائج كل المبادرات السابقة في شأن الإستحقاق الرئاسي والبناء عليها، لنصل إلى رؤية تجمع كل الأطراف".

واوضح في تصريح له، بانه "خلال اللقاء، لمسنا من جميع الحاضرين تأكيد احترام موقع رئيس مجلس النواب ودوره في انتخاب الرئيس، مع مراعاة الهاجس بعدم خلق أعراف جديدة غير دستورية". أضاف: "بنظري الشخصي، إذا ظهرت انفراجات ما في الأجواء الإقليمية، المسافة المتبقية داخليا لإيجاد الإخراج المناسب للانطلاق في مسار التشاور تحت سقف الدستور وضمن احترام موقع رئاسة مجلس النواب وصلاحياته والوصول إلى انتخاب رئيس، ليست بعيدة المنال".