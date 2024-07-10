افادت مصادر الخماسية لـ"الجديد"، بأن "المبادرة الاخيرة للمعارضة لم تكن منسّقة معها، ولكن اللجنة كانت تعلم بأن مجموعة من النواب يحضّرون لمبادرة حوار وكل مبادرات الحوار مرحب بها".

كانت هذه تفاصيل خبر مصادر الخماسية لـ"الجديد": المبادرة الاخيرة للمعارضة لم تكن منسّقة معها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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