عطية: على الأجهزة الأمنية متابعة الاعتداءات التي تطال باصات الدولة بدقة

شدد رئيس لجنة الأشغال العامة والنقل النائب سجيع عطية في حديث للـLBCI، على أن "هناك مسؤولية كبيرة على الأجهزة الأمنية ووزارة الداخلية وعلى جميع المسؤولين لمتابعة موضوع تعرض الفانات والباصات في منطقتي الدورة وعين المريسة، لباصات الدولة، بدقة"، مؤكدا انه "ليس معقولا أن تبقى تلك المافيات مسيطرة على البلد".

وأعلن أن مؤتمرا صحفيا للجنة الأشغال سيعقد غدا لتحميل الجميع المسؤولية. واكد ان "هذا الموضوع عند الأجهزة الأمنية". وأضاف: "إما نقول هناك دولة أو نقول السلام على هذه الدولة".