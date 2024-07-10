بيان أميركي ألماني مشترك: الولايات المتحدة ستشرع في نشر صواريخ بعيدة المدى في ألمانيا بشكل مؤقت

افاد بيان أميركي ألماني مشترك، بأن "الولايات المتحدة ستشرع في نشر صواريخ بعيدة المدى في ألمانيا بشكل مؤقت"، مشيرا الى أن "نشر الصواريخ الأميركية بعيدة المدى في ألمانيا سيبدأ عام2026 على أن يصبح دائما مستقبلا".
ولفت الى ان "الصواريخ بعيدة المدى تشمل صواريخ SM6 وتوماهوك وأسلحة فرط صوتية قيد التطوير".
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