وزير الخارجية البريطاني: نريد رؤية تدابير عاجلة لحماية المدنيين في غزة ووقف إطلاق نار فوري

اشار وزير الخارجية البريطاني، ديفيد لامي، الى ان "التقارير عن إصابة مدنيين عقب غارة إسرائيلية قرب مدرسة في عبسان في غزة مروعة"، مشدد على اننا "نريد رؤية تدابير عاجلة لحماية المدنيين في غزة ووقف إطلاق نار فوري وإطلاق سراح الاسرى".

ويأتي ذلك مع استمرار الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة منذ 7 تشرين الأول، في حين يعيش القطاع كارثة إنسانية جراء القصف الذي يستهدف المدنيين والحصار ونقص المساعدات الإنسانية.

وتصرّ حركة حماس في المفاوضات على وقف شامل لإطلاق النار وانسحاب القوات الإسرائيلية من القطاع.