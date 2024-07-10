شكرا لقرائتكم خبر معلم: دمرنا فلول الخوارج غرب الصومال ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أعلنت وزارة الدفاع الصومالية نجاحها في تدمير قواعد «ميليشيات الخوارج» بمحافظة شبيلي السفلى في جنوب غرب البلاد.

ونقلت وكالة الأنباء الصومالية (صونا) أمس، عن المتحدث باسم وزارة الدفاع الملازم أبوبكر معلم قوله «إن العملية العسكرية التي شنها الجيش الوطني استهدفت فلول ميليشيات الخوارج في مدينتي أوديغلي وبريري ومناطق أخرى مجاور لهم».

ودعا المتحدث سكان محافظة شبيلى السفلى إلى التعاون والعمل مع الجيش الوطني للقضاء على العناصر الإرهابية الرافضة للسلام والاستقرار والتي تعيق التقدم والازدهار.

وكانت القوات المسلحة الصومالية أعلنت أمس الأول، مقتل عدد كبير من عناصر حركة الشباب وذلك في منطقة « كام جرون» التابعة لمحافظة جوبا السفلى. ووفق الوكالة الصومالية، «أسفرت العملية التي نفذها الجيش الوطني عن تدمير مواقع تابعة لميليشيات الخوارج الإرهابية، والاستيلاء على كمية كبيرة من الأسلحة». وأشارت إلى أن «القوات المسلحة كبدت العدو الإرهابي خسائر فادحة في عدد من المناطق التي استعادت السيطرة عليها بعد إطلاق عمليات عسكرية موسعة ضد ميليشيات الشباب التي تسعى إلى زعزعة أمن البلاد وترويع المواطنين». ويستخدم الصومال عبارة «ميليشيات الخوارج» للإشارة إلى حركة الشباب، وتشن حركة الشباب هجمات للإطاحة بالحكومة الصومالية للاستيلاء على الحكم.