رئيس الجزائر يزور معقل جماعة انفصالية

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- بواسطة أيمن الوشواش - أفاد التلفزيون الجزائري الرسمي بأن رئيس البلاد عبد المجيد تبون قام أمس، بزيارة عمل إلى ولاية تيزي وزو، الواقعة على بعد 100 كلم شمالي البلاد. السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أفاد التلفزيون الجزائري الرسمي بأن رئيس البلاد عبد المجيد تبون قام أمس، بزيارة عمل إلى ولاية تيزي وزو، الواقعة على بعد 100 كلم شمالي البلاد. وذكر التلفزيون الجزائري أن زيارة تبون إلى تيزي وزو تأتي «لاستكمال مسار البناء والتشييد»، حيث سيعاين ويدشن عددا من المشاريع التنموية والحيوية. وكانت مصادر غير رسمية أعلنت في أكثر من مرة في وقت سابق عن زيارة تبون إلى تيزي وزو، المنطقة التي توصف بأنها معقل الحركة من أجل استقلال منطقة القبائل (الماك)، لكن دون أن يحدث ذلك.

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