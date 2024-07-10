وصول أول رحلة للخطوط السورية للمملكة

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- بواسطة أيمن الوشواش - وصلت إلى مطار الملك خالد بالرياض، أمس، الرحلة الأولى للخطوط الجوية السورية، إيذانا بعودة الطيران المنتظم من مطار دمشق الدولي إلى السعودية. السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - وصلت إلى مطار الملك خالد بالرياض، أمس، الرحلة الأولى للخطوط الجوية السورية، إيذانا بعودة الطيران المنتظم من مطار دمشق الدولي إلى السعودية. ووفق الوكالة العربية السورية للأنباء (سانا)، أمس، أقامت شركة مطارات الرياض بهذه المناسبة، احتفالا في مطار الملك خالد بحضور أيمن سوسان سفير سوريا لدى المملكة، وعدد من المسؤولين السعوديين في مجال النقل الجوي. وأكد سوسان، أن هذا الحدث يمثل خبرا سارا للسوريين والسعوديين على حد سواء، لأنه يسهل التواصل بين البلدين، ويجنب المواطنين معاناة السفر غير المباشر.

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