الحوثي يهرب من ضغوط الداخل بمهاجمة البحر الأحمر

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أعلنت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية بأن ربان سفينة على بعد 40 ميلا بحريا جنوبي المخا اليمنية أبلغ عن وقوع انفجار على مقربة من السفينة.

وكانت شركة ميرسك أكدت أن سفينتها ميرسك سنتوسا أبلغت عن استهدافها بجسم طائر في أقصى شمال خليج عدن، وتأتي هذه الهجمات الحوثية بعد أسبوع من توقف هجماتها على ممر الملاحة الدولي في البحر الأحمر.

وعادت ميليشيات الحوثي للإعلان عن مسؤوليتها عن قصف 3 سفن في البحر العربي وخليج عدن بالصواريخ والمسيرات.

ويرى مراقبون أن ميليشيات الحوثي تتخذ من هجماتها على السفن التجارية في البحرين الأحمر والعربي تحت مسمى نصرة غزة بفلسطين فزاعة للهروب من حالات الضغط الداخلي في اليمن وقرارات الحكومة الشرعية الخاصة بالبنك المركزي والعملة المحلية التي أربكت جماعة الحوثي. وفي بيان لناطق جناحها العسكري، يحيى سريع، قالت ميليشيات الحوثي «إنها استهدفت سفينة الشحن التجارية ماراثوبوليس في بحر العرب وسفينة باتناري في خليج عدن وبحر العرب بعدد من الطائرات المسيرة».

وأشارت ميليشيات الحوثي إلى أن ما يسمى القوة الصاروخية استهدفت بعدد من الصواريخ الباليستية سفينة تابعة لشركة النقل البحري العالمية «ميرسك» وتدعى «ميرسك سنتوسا» في بحر العرب.

الجدير ذكره أن ميرسك سيلاند هي شركة دنماركية للنقل البحري، تأسست في كوبنهاجن عام 1904م، وتعد من أكبر الشركات العاملة في مجال الحاويات والشحن على مستوى العالم.

من جهة أخرى، جددت مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان مطالباتها بالإفراج الفوري وغير المشروط عن الموظفين الأمميين المحتجزين لدى جماعة الحوثيين منذ أكثر من شهر.

إلى ذلك تضررت أكثر من 270 أسرة نازحة جراء الظروف الجوية القاسية، بما فيها الأمطار الغزيرة والفيضانات والعواصف الرملية التي ضربت مخيمات للنزوح في محافظة لحج، جنوب اليمن.

وقالت الوحدة التنفيذية لإدارة مخيمات النازحين، في تقرير شعري إن الكوارث المرتبطة بتغير المناخ ألحقت أضرارا جسيمة بعدد 277 أسرة نازحة في 4 مخيمات للنزوح بمحافظة لحج.

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