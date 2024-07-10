القضاء العراقي يحكم بإعدام زوجة البغدادي

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أصدرت محكمة عراقية أمس حكما بإعدام زوجة زعيم تنظيم داعش الإرهابي الأسبق، أبو بكر البغدادي، وذلك بعد محاكمة تمت عقب نجاح السلطات العراقية في استعادتها، بعد توقيفها في تركيا.

وذكرت وكالة الأنباء العراقية الرسمية (واع)، أن محكمة جنايات الكرخ، أصدرت الحكم بالإعدام بعد إدانتها بجريمة العمل مع «عصابات داعش الإرهابية».

وفي بيان لمجلس القضاء العراقي، جاء أن «الإرهابية أقدمت على احتجاز النساء الأيزيديات في دارها، ومن ثم خطفهن من قبل عصابات داعش الإرهابية في قضاء سنجار غرب محافظة نينوى». وأعلنت السلطات القضائية العراقية، استجواب «عائلة» الزعيم الأسبق لتنظيم داعش أبو بكر البغدادي، موضحة أنه تمت استعادتهم من خارج العراق.

وذكر البيان أن السلطات القضائية تمكنت من «استعادة عائلة المجرم الإرهابي أبو بكر البغدادي»، وذلك «ضمن خطتها لاستعادة المتهمين بقضايا الإرهاب الهاربين خارج العراق».

وتابع البيان أنه «بإشراف مباشر من قبل القاضي المختص في محكمة تحقيق الكرخ الأولى، ألقي القبض على عائلة المجرم الإرهابي أبو بكر البغدادي وتم تدوين أقوالهم، فيما لا تزال التحقيقات مستمرة معهم للكشف عن أهم أسرار عصابات داعش الإرهابية».

وأعلنت تركيا في نوفمبر 2019، توقيف أرملة أبو بكر البغدادي، مع عشرة أشخاص آخرين، من بينهم ابنة زعيم التنظيم الأسبق، وقال مسؤول تركي حينها «إن تلك هي «الزوجة الأولى» للبغدادي، وجرى توقيفها في يونيو 2018، في محافظة هاتاي التركية الحدودية مع سوريا. وبحسب المسؤول، فإن زوجة البغدادي «قدمت معلومات عديدة حول موضوع البغدادي والعمل الداخلي لتنظيم داعش»، وحينها قال الإعلام التركي «إن اسم هذه الزوجة هو أسماء فوزي محمد الكبيسي، وابنته اسمها ليلى».