المملكة تطالب بإقامة دولة فلسطينية قابلة للحياة

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أكد وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان في كلمة له عبر الاتصال المرئي، في ملتقى الخليج للأبحاث في دورته الـ 14، بمدينة كامبريدج بالمملكة المتحدة أن إقامة دولة فلسطينية قابلة للحياة وذات سيادة ضرورة ملحة.

وتحدث خلال الملتقى عن أهمية تعزيز النظام الدولي القائم؛ ليكون بمثابة حصن ضد الفوضى والصراعات، وتوفير إطار للتعاون والتعايش السلمي بين دول العالم، مشددا على أهمية ذلك في ظل ما يشهده العالم من تحديات.

وجدد التأكيد على ضرورة الالتزام بمبادئ القانون الدولي والحل السلمي للنزاعات، وقال «إن الصراعات التي تلوح في الأفق تلقي بظلالها على التطلعات نحو الرخاء والتقدم»، مشيرا إلى أهمية التحلي بضبط النفس والحكمة والبصيرة في جميع الأفعال، ودور المملكة في دعم الاستقرار وتعزيز التعاون، وسعيها إلى بناء جسور التفاهم والتضامن التي تتجاوز الحدود والانقسامات، للوصول إلى بيئة حاضنة للابتكار والازدهار لجميع شعوب المنطقة والعالم».

وأكد وزير الخارجية على الحاجة الملحة لإقامة دولة فلسطينية قابلة للحياة وذات سيادة معترف بها، مشيرا إلى أن أعمال العنف وإراقة الدماء المستمرة في غزة هي بمثابة تذكير بالتكلفة الإنسانية الباهظة للصراع، والحاجة الملحة إلى حل دائم له.

وجدد مطالبة المملكة ودعوتها المستمرة إلى الوقف الفوري لإطلاق النار في قطاع غزة، والالتزام بالحوار والمفاوضات وفقا لمبادئ العدالة والمساواة والاحترام المتبادل.

على صعيد آخر، تلقى وزير الخارجية اتصالا هاتفيا، من وزير الخارجية وشؤون الكومنولث والتنمية في المملكة المتحدة ديفيد لامي.

وبحث الوزيران تعزيز العلاقات الثنائية والتعاون المشترك بين البلدين، ومناقشة التطورات في قطاع غزة، والوضع في لبنان وأهمية خفض حدة التصعيد في المنطقة.

ثوابت المملكة نحو فلسطين: