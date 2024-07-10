تأهب القواعد الأمريكية بأوروبا للمرة الأولى

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - قالت مصادر لشبكة (سي إن إن) الأمريكية، إن القواعد العسكرية الأمريكية في جميع أنحاء أوروبا وضعت في حالة تأهب قصوى الأسبوع الماضي، للمرة الأولى منذ عقد.

وأضافت المصادر أن السبب وراء اتخاذ هذا الإجراء هو أن الولايات المتحدة تلقت معلومات استخباراتية تفيد بأن جهات مدعومة من روسيا تفكر في تنفيذ هجمات تخريبية ضد أفراد ومنشآت عسكرية أمريكية.

وتابعت المصادر أن المعلومات الاستخباراتية تشير إلى أن روسيا أدرجت قواعد وأفرادا عسكريين أمريكيين كخيارات للهجوم عبر وكلاء، على غرار المؤامرات التي تم تنفيذها أو تعطيلها في جميع أنحاء أوروبا في الأشهر الأخيرة.