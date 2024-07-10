محاولة تفجير مسجد في جنوب أفريقيا

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - كشفت شرطة جنوب أفريقيا أمس، عن محاولة تفجير مسجد بمدينة ديربان في جنوب البلاد.
وذكر المتحدث باسم شرطة المدينة جاي نايكر، في تصريح صحفي، أن مهاجمين ألقوا عبوتين ناسفتين محليتي الصنع على مسجد على طريق كينيث كاوندا، قبل أن يلوذوا بالفرار من مكان الحادث بعدما اعترضتهم عربة أمنية كانت تقوم بدورية في المنطقة.
ووصف المسؤولون عن المسجد الحادثة بأنها محاولة عمل إرهابي مرتبطة بمعارضة بناء مكان للعبادة في المنطقة.
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