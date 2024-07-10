شكرا لقرائتكم خبر عن 3 دول بالناتو تعلن نقل مقاتلات إلى أوكرانيا والان نبدء بالتفاصيل

نقل الطائرات

الدمام - شريف احمد - قالت هولندا والدنمارك والولايات المتحدة اليوم الأربعاء، على هامش قمة حلف شمال الأطلسى (الناتو) إنه يجري حاليا نقل مقاتلات إلى أوكرانيا، وسوف تنشر في الصيف الحالي، وفق بيان مشترك صادر عن الدول الثلاث.وتضم دفعة الأسلحة طائرات أمريكية الصنع من طراز إف- 16 لكن تزود أوكرانيا بها عن طريق هولندا والدنمارك، وليس من جانب الولايات المتحدة.وجاء في البيان الذي صدر أثناء القمة في واشنطن: "إن عملية نقل طائرات إف- 16 جارية الآن، وسوف يكون بإمكان أوكرانيا تشغيل طائرات إف 16- الصيف الحالي".وأشار البيان إلى أن بلجيكا والنرويج وافقتا أيضا على تزويد أوكرانيا بطائرات حربية، وقال رئيس الوزراء البلجيكي المنتهية ولايته ألكسندر دي كرو، في فعالية استقبال في واشنطن أمس الثلاثاء إن بلاده ستقدم 30 طائرة، ما يجعل بلجيكا أكبر مساهم في إرسال طائرات إف- 16 إلى أوكرانيا.وذكر الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي أثناء فعالية في مؤسسة رونالد ريجان في واشنطن أمس أن أوكرانيا تأمل في تلقي أول دفعة من طائرات إف- 16 في الصيف الجاري.وأشار إلى أن بلاده تحتاج إلى 128 طائرة مقاتلة على الأقل، فيما يمكن أن تنشر روسيا 300 طائرة يوميا.