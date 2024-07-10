شكرا لقرائتكم خبر عن قادة "الناتو" يعتزمون الإعلان عن حتمية انضمام أوكرانيا للحلف والان نبدء بالتفاصيل

قمة حلف الناتو

انضمام أوكرانيا لـ"الناتو"

طائرات إف- 16

الدمام - شريف احمد - توقع مراقبون أن يؤيد قادة حلف شمال الأطلسي (ناتو) اليوم الأربعاء إعلانا ينص على أن طريق حصول أوكرانيا على عضوية الحلف "لا رجعة فيه"، وذلك خلال قمة للحلف منعقدة حاليا في واشنطن.ويهدف النص الذي تم إعداده لإعلان القمة، والذي أطلعت عليه وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) إلى طمأنة أوكرانيا إلى أن "مستقبلها في الناتو".وتجمع قادة حلف الناتو أمس الثلاثاء في أول أيام القمة والتي تتواصل فعالياتها اليوم الأربعاء وتستمر حتى غد الخميس. ويشدد النص على أن أوكرانيا لا يمكنها الانضمام إلا عندما يوافق جميع الأعضاء الحاليين.وتعارض الولايات المتحدة وألمانيا على وجه الخصوص تسريع وتيرة العملية، حسبما ذكرت مصادر دبلوماسية داخل الحلف. لكن الدول الأعضاء في الناتو ترغب في توضيح أن روسيا لا يمكنها أن تعرقل انضمام أوكرانيا إلى الناتو عن طريق شن حرب على البلاد.ويرحب النص "بالتقدم الملموس" لأوكرانيا في "إصلاحاتها الديمقراطية والاقتصادية والأمنية المطلوبة"، منذ قمة الناتو السابقة في العاصمة الليتوانية فيلنيوس قبل عام.ووافق الناتو على فكرة انضمام أوكرانيا من حيث المبدأ منذ 2008، فيما نص الدستور الأوكراني على طموحات البلاد في الانضمام للحلف منذ 2019.وعلى هامش القمة، أصدرت الولايات المتحدة وهولندا والدنمارك بيانا مشتركا قالت فيه إنه يجري حاليا نقل مقاتلات أمريكية الصنع من طراز "إف- 16" من هولندا والدنمارك.وقال البيان الذي صدر أثناء القمة في واشنطن إن "عملية نقل طائرات إف- 16 جارية الآن، وسوف يكون بإمكان أوكرانيا تشغيل طائرات إف 16- الصيف الحالي." وأشار البيان إلى أن بلجيكا والنرويج وافقتا أيضا على تزويد أوكرانيا بطائرات حربية.وقال رئيس الوزراء البلجيكي المنتهية ولايته ألكسندر دي كرو، في فعالية استقبال في واشنطن أمس الثلاثاء إن بلاده ستقدم 30 طائرة، ما يجعل بلجيكا أكبر مساهم في إرسال طائرات إف- 16 إلى أوكرانيا.وذكر الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي أثناء فعالية في مؤسسة رونالد ريجان في واشنطن أمس أن أوكرانيا تأمل في تلقي أول دفعة من طائرات إف- 16 في الصيف الجاري.وأشار إلى أن بلاده تحتاج إلى 128 طائرة مقاتلة على الأقل، فيما يمكن أن تنشر روسيا 300 طائرة يوميا.