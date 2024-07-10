متاجر البقالة تبيع الذخائر مع الحليب والبيض في الولايات المتحدة

قامت إحدى شركات البيع في متاجر البقالات في ألاباما وأوكلاهوما وتكساس بتركيب آلات بيع محوسبة لبيع الذخيرة، مما يسمح للعملاء بأخذ الرصاص مع جالون من الحليب.

وقالت شركة American Rounds إن آلاتها تستخدم ماسحًا ضوئيًا للتعريف وبرنامجًا للتعرف على الوجه للتحقق من عمر المشتري وهي «سريعة وسهلة» الاستخدام مثل الكمبيوتر اللوحي. لكن المدافعين قلقون من أن بيع الرصاص من آلات البيع سيؤدي إلى المزيد من حوادث إطلاق النار في الولايات المتحدة، حيث قتل العنف المسلح ما لا يقل عن 33 شخصًا في يوم الاستقلال وحده.

فيما وقعت 15 عملية قتل جماعي باستخدام الأسلحة النارية حتى الآن في عام 2024، مقارنة بـ 39 عملية في عام 2023، وفقًا لقاعدة بيانات وكالة AP وصحيفة يو إس إيه توداي وجامعة نورث إيسترن.

رفض الفكرة

ومن جهة أخرى يعارض فكرة بيع الأسلحة في البقالة، نيك سوبلينا، نائب الرئيس الأول للقانون والسياسة في منظمة Everytown for Gun Safety قائلا: «إن الابتكارات التي تجعل مبيعات الذخيرة أكثر أمانًا من خلال التعرف على الوجه والتحقق من العمر وتتبع المبيعات التسلسلية هي تدابير أمان واعدة تنتمي إلى متاجر الأسلحة، وليس إلى المكان الذي تشتري منه حليب أطفالك». «في بلد مليء بالأسلحة والذخيرة، حيث تعد الأسلحة السبب الرئيسي لوفاة الأطفال، لا نحتاج إلى تطبيع بيع هذه المنتجات والترويج لها بشكل أكبر».

وقال ماجرز إن متاجر البقالة وغيرها تواصلت مع الشركة التي تتخذ من تكساس مقرًا لها، والتي بدأت في عام 2023، بشأن فكرة بيع الذخيرة من خلال التكنولوجيا الآلية. وأضاف أن الشركة لديها آلة واحدة في ألاباما وأربعة في أوكلاهوما وواحدة في تكساس، مع خطط لأخرى في تكساس وواحدة في كولورادو في الأسابيع المقبلة.

أكثر أمانا

وتؤكد الشركة أن تقنية التحقق من العمر تعني أن المعاملات آمنة، أو أكثر أمانًا، من المبيعات عبر الإنترنت، والتي قد لا تتطلب من المشتري تقديم دليل على العمر، أو في متاجر البيع بالتجزئة، حيث يوجد خطر السرقة من المتاجر.

وقال الرئيس التنفيذي جرانت ماجرز: «نحن مؤيدون بشدة للتعديل الثاني، لكننا نؤيد امتلاك الأسلحة بشكل مسؤول، ونأمل أن نتمكن من تحسين البيئة للمجتمع».

العمر المناسب

وتعد آلات البيع طريقة أخرى للبيع، إلى جانب متاجر التجزئة وتجار التجزئة عبر الإنترنت. ووجد تقرير صادر في مارس عن Everytown for Gun Safety أن العديد من تجار التجزئة الرئيسيين للذخيرة عبر الإنترنت لم يبدوا أنهم يتحققون من أعمار عملائهم، على الرغم من المتطلبات.

وفي العام الماضي، توصل بائع تجزئة عبر الإنترنت إلى تسوية لدعوى قضائية رفعتها عائلات القتلى والجرحى في حادث إطلاق نار بمدرسة ثانوية في تكساس عام 2018. وقالت العائلات إن مطلق النار البالغ من العمر 17 عامًا كان قادرًا على شراء الذخيرة من بائع التجزئة الذي فشل في التحقق من عمره.

يشترط القانون الفيدرالي أن:

يكون عمر الشخص 18 عامًا لشراء ذخيرة البندقية والبندقية.

21 عامًا لشراء ذخيرة المسدس.