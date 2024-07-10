بايدن يسعى لطمأنة حزبة بينما يستمتع ترمب بالاضطرابات

اشتدت المنافسة بين الرئيسين المرشحين جوبايدن ودونالد ترمب خاصة بعد أن دعا عضو مجلس النواب الديمقراطي السابع ميكي شيريل من نيوجيرسي بايدن علنًا إلى إنهاء حملته. لذا عادت حملة إعادة انتخاب بايدن ومدى ملاءمته لشغل المنصب إلى دائرة الضوء مرة أخرى، حيث تسود الضغوط والفوضى منذ أداء جو بايدن الكارثي في ​​المناظرة وتسبب في حدوث تصدعات في البيت الأبيض الذي كان حتى الآن يتميز بالانضباط والولاء.

ومن المقرر أن يجتمع بايدن مع المجلس التنفيذي لاتحاد العمل الأمريكي - مؤتمر المنظمات الصناعية، وهو أكبر اتحاد للنقابات العمالية في الولايات المتحدة، للمساعدة في إثبات أن سجله في منصبه أهم من عمره.

وفي هذه الأثناء، عمل ترمب في حملته الانتخابية بفلوريدا لحشد المؤيدين والترويج لاختياره لمنصب نائب الرئيس.

تدقيق عالٍ

وقالت رابطة العمل الأمريكية إن الرئيس كان محجوزًا لحضور الاجتماع منذ أكثر من عام، لكن مشاركته الآن تنطوي على تدقيق أعلى بكثير بعد أن أثار أداؤه الضعيف في المناظرة ضد ترمب مخاوف بشأن قدرته على المنافسة في انتخابات نوفمبر. كما يتداخل اجتماعه مع مسؤولي النقابات مع قمة حلف شمال الأطلسي في واشنطن، حيث يتنقل بايدن بين الجغرافيا السياسية مع زعماء العالم الآخرين.

ووصف أحد الأشخاص الذين شاركوا في اجتماعات المجلس التنفيذي السابقة هذه الاجتماعات بأنها غير رسمية إلى حد كبير وغير مكتوبة، وهي علامة على أن بايدن لن يتمكن من الاعتماد على نص معد مسبقًا بينما يسعى إلى تعزيز الدعم بين مجموعة من قادة النقابات الموالين لإدارته والعمليين.

وقال مسؤول في البيت الأبيض، إن بايدن يعتزم شكر زعماء النقابات على دعمهم وتحديد خططه للمستقبل.

دعم دائم

وقال شولر، رئيس اتحاد العمل الأمريكي - مؤتمر المنظمات الصناعية، بعد المناظرة: «لقد دعم الرئيس بايدن ونائبة الرئيس هاريس العمال دائمًا - وسندعمهم أيضًا».

بعد أن أجرت قناة ABC News مقابلة مع بايدن الأسبوع الماضي في أعقاب مناظرته السيئة، نشرت راندي وينجارتن، رئيسة الاتحاد الأمريكي للمعلمين، على X: «بايدن رئيس لا يصدق والليلة رأينا أنه على رأس التفاصيل. إنه يحظى بدعمي ونحن مستعدون لمواصلة العمل من أجل فوز بايدن-هاريس في نوفمبر».

وكان بعض قادة النقابات أكثر استهدافًا في دعمهم لبايدن واستمراره في الترشح.

وقال رئيس نقابة عمال الصلب المتحدة الدولية ديفيد ماكول قبل الاجتماع إن نقابته «تدعم بايدن بفخر»، قائلًا إن «سجله في تقديم الخدمات للعمال يقف بذاته».

وكان كينيث كوبر، رئيس الأخوة الدولية لعمال الكهرباء، أيضًا مؤيدًا قويًا لبايدن، قائلًا إن أعضاء نقابته «لا يستطيعون طلب مدافع أقوى».

النقابات العمالية

وعلى مدار فترة ولايته، ربط بايدن إدارته بفكرة أن النقابات العمالية هي التي بنت الطبقة المتوسطة. فقد زار خط اعتصام أثناء إضرابات السيارات، ودعم نقابة عمال الصلب في الاعتراض على استحواذ شركة نيبون ستيل على شركة يو إس ستيل، ووفر معاشات التقاعد لعمال النقابات كجزء من مساعداته في مواجهة الجائحة، وانحاز إلى النقابات في قاعدة جديدة لجعل المزيد من العمال مؤهلين للحصول على أجر إضافي عن العمل الإضافي.

ويولي بايدن اهتمامًا كبيرًا بعمال النقابات لدرجة أنه ألغى مؤخرًا خطابًا كان مقررًا أن يلقيه في مؤتمر رابطة التعليم الوطنية في فيلادلفيا بعد أن أعلن موظفو النقابة عن إضراب وتشكيل خط اعتصام.

وقال أحد الأشخاص المطلعين على تفكير الحركة العمالية إن هناك اعترافًا بأن بايدن فقد بعض الأرض بين الناخبين بعد المناظرة، لكن النقابات وجدت أن المحادثات الفردية حول أجندة بايدن تهم الأعضاء وأسرهم أكثر من سنه وصحته.

كما حاول ترمب كسب ود أعضاء النقابات، بعد أن التقى في يناي بمسؤولين في نقابة سائقي الشاحنات، وقال بعد ذلك إنه على الرغم من أن الجمهوريين لا يحصلون عمومًا على دعم من النقابات العمالية، «ففي حالتي الأمر مختلف لأنني وظفت الآلاف من سائقي الشاحنات واعتقدت أنه يتعين علينا القدوم وتقديم احتراماتنا».

إلقاء اللوم

وأدى أداء بايدن المتذبذب في المناظرة إلى لعبة إلقاء اللوم على الآخرين بشكل غير عادي، وتسريب مكالمات هاتفية خاصة بين الرئيس والديمقراطيين، وتساؤلات حول وجود ابنه هانتر بايدن في البيت الأبيض. وقد دفع ذلك المسؤولين الحاليين في البيت الأبيض إلى التعبير عن مخاوفهم بشكل مجهول بشأن قدرة بايدن على أداء المهمة، بل وأدى إلى رحيل صحفية إذاعية بعد ظهور تفاصيل تفيد بأن حملة بايدن زودتها ومراسل آخر بأسئلة المقابلة.

وأثار أداؤه أيضًا قدرًا مفاجئًا من الانتقادات العامة من بعض أكبر معجبيه، بما في ذلك مديرة الاتصالات السابقة في البيت الأبيض كيت بيدينجفيلد، التي كانت في لجنة تليفزيونية كبلية مباشرة بعد المواجهة.

وقالت على شبكة سي إن إن: «كان أداء جو بايدن في المناظرة مخيبًا للآمال حقًا. لا أعتقد أن هناك أي طريقة أخرى لتحليل الأمر. كانت أكبر مشكلة بالنسبة له هي إثبات للشعب الأمريكي أنه يتمتع بالطاقة والقدرة على التحمل - ولم يفعل ذلك».

في عام 2020، وجدت AP VoteCast أن:

16 % من الناخبين جاؤوا من أسر نقابية

56 % منهم أيدوا بايدن

انقسم بايدن وترمب بشكل أساسي بين الأسر غير النقابية في ميشيجان وبنسلفانيا وويسكونسن

ميزة الديمقراطيين بين الأسر النقابية كانت على الأرجح عاملًا حاسمًا في فوزه.

ما الذي يجب معرفته:

أعرب العديد من الديمقراطيين عن مخاوفهم العميقة بشأن قدرة بايدن على الفوز

الأداء المتذبذب لبايدن في المناظرة التي جرت في السابع والعشرين من يونيو الماضي تسببت في حدوث تصدعات في البيت الأبيض.

يواجه البيت الأبيض العديد من الأسئلة حول صحة بايدن وتاريخه الطبي.

يبدو المزاج بالنسبة للديمقراطيين في الكونجرس غير مؤكد إلى حد كبير، حيث يواجه بايدن دعوات للانسحاب من السباق.