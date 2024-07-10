المملكة تواصل الإسقاط الجوي للمساعدات على قطاع غزة

واصلت المملكة العربية السعودية عبر ذراعها الإنسانية مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، عمليات الإسقاط الجوي للمساعدات الغذائية النوعية للمتضررين في قطاع غزة، بالتعاون مع المملكة الأردنية الهاشمية، حيث جرت أمس عملية للإنزال الجوي للمواد الغذائية في منطقة المواصي غرب خان يونس جنوب قطاع غزة، بالتعاون مع القوات المسلحة الأردنية «الجيش العربي»؛ بهدف كسر إغلاق قوات الاحتلال الإسرائيلي المعابر الحدودية. ويأتي ذلك امتدادًا لحرص حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان على إيصال المساعدات الإنسانية والإغاثية العاجلة للمناطق المتضررة في قطاع غزة بمختلف الأساليب والطرق الممكنة، واستمرارًا للجهود المقدمة من المملكة لتخفيف معاناة الشعب الفلسطيني الشقيق خلال الأزمة الإنسانية التي يمر بها، وذلك ضمن الحملة الشعبية السعودية لإغاثة الشعب الفلسطيني في القطاع.



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