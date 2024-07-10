روسيا تحبط محاولة لاغتيال 3 ضباط عسكريين بوزارة الدفاع

ياسر رشاد - القاهرة - أعلن الكرملين عن تمكنه من إحباط محاولة لاغتيال 3 من كبار ضباطه العسكريين بوزارة الدفاع.

وتتواصل الحرب الروسية الأوكرانية منذ 3 سنوات، وتمكن الجيش الروسي خلال تلك الفترة من الاستيلاء على أجزاء كبيرة من الأراضي الأوكرانية، بينما زعمت كييف أن ذلك يعود إلى نقص المعدات الحربية والعتاد اللازم لوقف التقدم الروسي، وأصبحت تعتمد على الدعم الأوروبي والأمريكي لمواصلة الحرب.

وكشف جهاز الاستخبارات الروسي تفاصيل تمكنه من منع محاولة أحد المواطنين الروس اغتيال كبار قادته، وبحسب مجلة النيوزويك الأمريكية، فقد اتهم ضباط جهاز الأمن الفيدرالي أجهزة الاستخبارات الأوكرانية بأنها وراء تلك المحاولة الإرهابية.

واعتقل جهاز الأمن الفيدرالي رجلاً روسيًا يبلغ من العمر 30 عامًا، تم تجنيده من قبل المخابرات العسكرية الأوكرانية، موضحين أنهم وضعوا خطة محكمة لتوصيل 3 قنابل قوية عبر البريد إلى منازل المسؤولين الثلاثة الكبار داخل وزارة الدفاع الروسية في موسكو.

ومن خلال خدمات البريد السريع، تمكن المتهم بالفعل من تنظيم تسليم القنابل الثلاثة، وذلك عن طريق إخفائها في شكل هدايا وأرسلها إلى العناوين السكنية لرؤساء إدارات وزارة الدفاع، وبحسب الأمن الروسي كان من المفترض أن يتم تفجير القنابل بعد أن يبلغ سعاة البريد عن تسليم الطرود.

وفتحت السلطات الروسية تحقيقًا جنائيًا مع المتهم الذي اعترف بأنه تم تجنيده من قبل المخابرات الأوكرانية في مايو الماضي، ووافق على تنفيذ تعليماتهم مقابل مبالغ مالية، ووجهت إليه اتهامات بمحاولة الإرهاب والاتجار غير المشروع بالمتفجرات والأجهزة المتفجرة.

وفي السياق ذاته كشف جهاز الأمن الفيدرالي الروسي، أنه أحبط محاولة من قبل الخدمات الخاصة الأوكرانية لتنفيذ عملية لاختطاف قاذفة قنابل تحمل أسلحة نووية من طراز Tu-22M3 وهبوطها في أوكرانيا، حيث عرضوا على طيار عسكري روسي مبلغ 3 ملايين دولار وجنسية إيطالية.

وعلى العكس من ذلك قام الطيار الروسي بإبلاغ قياداته، وأكد ضابط روسي أنهم تلقوا معلومات ساعدت في إطلاق النار على مطار القوات المسلحة الأوكرانية الذي كان سيتم إنزال الطائرة المختطفة فيه.