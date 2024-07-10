انفجار عدد من الطائرات بدون طيار جنوب الجولان.. صورة

ياسر رشاد - القاهرة - أفادت إذاعة جيش الاحتلال الإسرائيلي، بأن عدد من الطائرات بدون طيار سقطت جنوب الجولان وأسفر عن انفجارها عدد من الإصابات .

وسوف نوافيكم بالتفاصيل..

استهداف مرابض مدفعية العدو في الجولان المحتل بعشرات صواريخ الكاتيوشا

واستهدف حزب الله مرابض مدفعية العدو الإسرائيلي في منطقة الزاعورة في الجولان المحتل بعشرات صواريخ الكاتيوشا.

وأكد في بيان: أن هذا القصف جاء رداً على الاعتداءات الإسرائيلية المستمرة على الأراضي اللبنانية والفلسطينية.

وأشار حزب الله إلى أن الهجوم أسفر عن تدمير عدد من المواقع العسكرية الإسرائيلية، مؤكداً استمرار المقاومة في الدفاع عن سيادة لبنان وردع أي عدوان إسرائيلي.

هيئة البث الإسرائيلية: إطلاق نحو 30 صاروخاً من لبنان على منطقة الجولان

أفادت هيئة البث الإسرائيلية بأن الجيش الإسرائيلي أكد إطلاق نحو 30 صاروخاً من لبنان باتجاه منطقة الجولان، حيث سقطت جميعها في مناطق غير مأهولة.



وأوضح الجيش في بيان له أن الصواريخ لم تسفر عن وقوع إصابات أو أضرار مادية.



وأشار البيان إلى أن الجيش الإسرائيلي يتابع الوضع عن كثب ويجري تحقيقات لتحديد الجهة المسؤولة عن إطلاق الصواريخ، مؤكداً أنه على أهبة الاستعداد للرد على أي تهديد يمس أمن وسلامة المواطنين.