البنتاجون يستعد لنشر أنظمة هجومية بعيدة المدى في ألمانيا

ياسر رشاد - القاهرة - قل (البنتاجون) إن الولايات المتحدة الأمريكية ستبدأ اعتبارا من العام المقبل في نشر أنظمة هجومية بعيدة المدى، بما في ذلك أسلحة تفوق سرعتها سرعة الصوت، في ألمانيا.

وجاء في بيان البنتاغون: "الولايات المتحدة ستبدأ عمليات نشر عَرَضي لقدرات نيران بعيدة المدى لقوة المهام المتعددة النطاقات في ألمانيا خلال 2026، كجزء من التخطيط لموضعة هذه القوات بشكل دائم في المستقبل".

وحدات النيران التقليدية البعيدة المدى

أوضح البنتاجون أن وحدات النيران التقليدية البعيدة المدى ستشمل صواريخ "إس إم-6"، وصواريخ "توماهوك"، والأسلحة التي تفوق سرعتها سرعة الصوت، التي يجري تطويرها.

وأضاف البنتاغون أن حكومتي الولايات المتحدة وألمانيا توصلتا إلى الاتفاق اللازم.

وفي الأسبوع الماضي، قال الرئيس فلاديمير بوتين إن روسيا تعتبر أنه يحق لها البدء في تطوير وإنتاج أنظمة صواريخ متوسطة وقصيرة المدى بعد انسحاب الولايات المتحدة من معاهدة القوى النووية المتوسطة المدى، وتصريحاتها بأنها بدأت في إنتاج مثل هذه الأسلحة.

وفي السياق ذاته، أعلن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، أن روسيا تحتاج إلى البدء في إنتاج صواريخ أرضية متوسطة وقصيرة المدى واتخاذ قرارات بشأن نشرها بما يتناسب مع الإجراءات الأمريكية.

وقال بوتين خلال اجتماع مع الأعضاء الدائمين في مجلس الأمن الروسي: "نحن بحاجة إلى الرد على هذا واتخاذ قرارات بشأن ما يتعين علينا القيام به بعد ذلك في هذا المجال، على ما يبدو، نحن بحاجة إلى البدء في إنتاج أنظمة الضربات هذه ومن ثم، بناءً على الوضع الفعلي، اتخاذ قرارات بشأن مكانها".

وأضاف الرئيس: "لقد أعلنا في عام 2019 أننا لن ننتج هذه الصواريخ، ولن ننشرها حتى تقم الولايات المتحدة بنشر هذه الأنظمة في بعض مناطق العالم".

مخالفة صارخة لقواعد القانون الدولي

وفي وقت سابق، أعلن الأمين العام لحلف شمال الأطلسي (الناتو)، ينس ستولتنبرغ، أن روسيا تستحوذ على مناطق من أوكرانيا في مخالفة صارخة لقواعد القانون الدولي.

وأوضح ستولتنبرغ في تصريحاته أن هذه التصرفات الروسية تُعد انتهاكاً لسيادة أوكرانيا ووحدة أراضيها، مما يزيد من تعقيد الوضع الأمني في المنطقة.

وأكد ستولتنبرغ أن حزمة المساعدات الجديدة المقررة لأوكرانيا ستساعدها على التصدي للعدوان الروسي وتعزيز قدراتها الدفاعية. وبيّن أن الناتو وحلفاءه ملتزمون بدعم أوكرانيا في مواجهة التحديات الراهنة وضمان حصولها على الدعم اللازم لمقاومة الاعتداءات الروسية.

ودعا الأمين العام للناتو المجتمع الدولي إلى الوقوف بحزم ضد الإجراءات الروسية ومواصلة دعم أوكرانيا سياسياً وعسكرياً، مشدداً على أهمية وحدة الصف في مواجهة هذه الأزمة العالمية.

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