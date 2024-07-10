الأمير محمد بن سلمان يعتمد تصاميم البرج الرياضي في العاصمة الرياض

ياسر رشاد - القاهرة - قال مجلس إدارة مؤسسة المسار الرياضي برئاسة ولي العهد، إن الأمير محمد بن سلمان، رئيس مجلس الوزراء اعتماد تصاميم البرج الرياضي، الذي يعد أحد أبرز معالم مشروع المسار الرياضي، على طريق الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز في مدينة الرياض.

البرج هو أطول برج رياضي في العالم، وأحد أبرز معالم مشروع المسار الرياضي، و يؤدي دورًا محوريًا في تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030، بما في ذلك تحسين جودة الحياة في مدينة الرياض لتصبح واحدة من أكبر 10 اقتصاديات مدن في العالم.

ويشكل مشروع المسار الرياضي وجهة نوعية استثنائية شاملة لجميع جوانب الحياة، وجسرًا نحو مستقبل حضري مزدهر لمدينة الرياض، مما يُسهم بشكلٍ كبير في تعزيز اقتصاد المملكة العربية السعودية وتعزيز مكانتها الدولية كمركز ريادي للرياضة.

أكبر متنزَّه طولي

ومن المقرر أن يصبح مشروع المسار الرياضي "أكبر متنزَّه طولي" في العالم بمسافة تتجاوز 135 كيلومترًا ضامًا مسارات آمنة ومشجرة للمشاة والدراجات الهوائية والخيل، إضافة إلى العديد من المرافق الرياضية المتنوعة، ويربط المشروع بين وادي حنيفة غرب مدينة الرياض ووادي السلي في شرقها، كما يتضمن أكثر من 4.4 ملايين متر مربع من المساحات الخضراء المفتوحة، ونحو 50 موقعًا للرياضات المتنوعة، ومعالم فنية مميزة، بالإضافة إلى عددٍ من المواقع والمناطق الاستثمارية تبلغ مساحتها الإجمالية أكثر من 3 ملايين متر مربع.

ويعد أول برجٍ رياضي من نوعه في العالم، إذ يلبي مستهدفات رؤية 2030، وذلك بإيجاد بيئة حضرية مُستدامة تدعم جودة الحياة لتشهد المملكة نهضة استثنائية في مختلف المجالات الرياضية وترتقي بطموحاتها وترسخ مكانتها الريادية على المستوى الدولي.

أطول برج رياضي في العالم

وسيكون البرج الرياضي أطول برج رياضي في العالم، إذ يبلغ ارتفاعه 130 مترًا بمساحة 84,000 متر مربع يشمل أعلى جدار تسلق في العالم بارتفاع يصل إلى 98 مترًا، كما سيتوّج البرج بأعلى مضمار للجري في العالم بطول 250 مترًا، محتويًا مرافقَ رياضية استثنائية لممارسة أكثر من 30 نوعاً رياضياً في مرافق مصممة وفقاً لأفضل المعايير لتُسهم في تعزيز ثقافة الرياضة وتُلبي احتياجات جميع فئات الرياضيين والهواة ومرافق للأشخاص ذوي الإعاقة.

كما يتميز البرج الرياضي بتصميمه المعماري الفريد مطبقاً لجماليات الكود العمراني للمسار الرياضي المستمد من مبادئ العمارة السلمانية المعتمِدة على الأصالة والحداثة معاً، ليُصبح صرحاً مميزاً على طريق الأمير محمد بن سلمان ومعلما بارزاً في مدينة الرياض.

ويحقق أهداف مشروع المسار الرياضي وتحسين جودة الحياة في مدينة الرياض من خلال تشجيع ممارسة الرياضة، وتمكين المجتمع من ممارسة نمط حياة صحي عبر توفير مرافق نوعية تُسهم في تعزيز ثقافة الرياضة لدى جميع أفراد المجتمع.

ويأتي مشروع المسار الرياضي أحد المشروعات الكبرى لمدينة الرياض التي أطلقها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز بتاريخ 19 مارس 2019، ويرأس مجلس إدارته ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، حيث يعمل المشروع على تعزيز مكانة مدينة الرياض في التصنيف العالمي وتحويلها إلى وجهة عالمية مفضلة وملاءمة للعيش، بما يسهم في تحقيق أحد أبرز مستهدفات رؤية المملكة 2030، في تعزيز الصحّة البدنية والنفسية والاجتماعية وبناء مجتمع ينعم أفراده بحياة كريمة ونمط حياة صحّي ومحيط يوفر بيئة إيجابية جاذبة لسكان مدينة الرياض وزائريها.