حزب الله: نفذنا هجوما بسرب مسيرات على مقر الفرقة 210 بثكنة يردن

ياسر رشاد - القاهرة - نفذت المقاومة الإسلامية في لبنان حزب الله، هجوما جويًا بسرب من المسيّرات الانقضاضية على ‏مقر فوج المدفعيّة التابع للفرقة 210 في ثكنة يردن، مستهدفة أماكن تموضع واستقرار ضبّاطه ‏وجنوده وأصابتها بشكل مباشر وأوقعتهم بين قتيل وجريح.‏

وقال حزب الله في بيانه: دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة ‌‏‌‏‌‌‌‏والشريفة، وردًا على ‏الإعتداء والإغتيال الذي نفذه العدو الإسرائيلي في الصبّورة على طريق دمشق- بيروت، شن مجاهدو ‏المقاومة الإسلامية يوم الأربعاء 10-7-2024 هجومًا جويًا بسرب من المسيّرات الإنقضاضية على ‏مقر فوج المدفعيّة التابع للفرقة 210 في ثكنة يردن مستهدفة أماكن تموضع واستقرار ضبّاطه ‏وجنوده وأصابتها بشكل مباشر وأوقعتهم بين قتيل وجريح.‏

حزب الله أطلق مسيرات نحو الجولان

وكانت قالت وسائل إعلام إسرائيلية، إن حزب الله أطلق مسيرات نحو الجولان لم يتم اعتراضها، وأصاب إحدها مبنى الضرائب الإسرائيلي .

وأضاف الوسائل الإسرائيلية، أن المقاومة الإسلامية في هجوم آخر أطلقت نحو الجولان أطلق 3 مسيرات وقد انفجرت في المنطقة.