حزب الله: نفذنا هجوما بسرب مسيرات على مقر الفرقة 210 بثكنة يردن

ياسر رشاد - القاهرة - نفذت المقاومة الإسلامية في لبنان حزب الله، هجوما جويًا بسرب من المسيّرات الانقضاضية على مقر فوج المدفعيّة التابع للفرقة 210 في ثكنة يردن، مستهدفة أماكن تموضع واستقرار ضبّاطه وجنوده وأصابتها بشكل مباشر وأوقعتهم بين قتيل وجريح.
وقال حزب الله في بيانه: دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة والشريفة، وردًا على الإعتداء والإغتيال الذي نفذه العدو الإسرائيلي في الصبّورة على طريق دمشق- بيروت، شن مجاهدو المقاومة الإسلامية يوم الأربعاء 10-7-2024 هجومًا جويًا بسرب من المسيّرات الإنقضاضية على مقر فوج المدفعيّة التابع للفرقة 210 في ثكنة يردن مستهدفة أماكن تموضع واستقرار ضبّاطه وجنوده وأصابتها بشكل مباشر وأوقعتهم بين قتيل وجريح.
حزب الله أطلق مسيرات نحو الجولان
وكانت قالت وسائل إعلام إسرائيلية، إن حزب الله أطلق مسيرات نحو الجولان لم يتم اعتراضها، وأصاب إحدها مبنى الضرائب الإسرائيلي .
وأضاف الوسائل الإسرائيلية، أن المقاومة الإسلامية في هجوم آخر أطلقت نحو الجولان أطلق 3 مسيرات وقد انفجرت في المنطقة.