الاحتلال الاسرائيلي يقتحم قرية أم صفا غرب رام الله مساء اليوم

ياسر رشاد - القاهرة - في ضوء جرائمه الوحشية المستمرة، اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم الأربعاء، قرية أم صفا غرب رام الله، وفقا ل "وفا".

وقال رئيس مجلس قروي أم صفا مروان صباح لـ"وفـا"، إن عشرات الجنود المشاة في جيش الاحتلال الإسرائيلي، اقتحموا القرية، وداهموا منزل المواطن أحمد العبيات، واحتجزوه لنحو ساعتين في منزله، وأرهبوا عائلته.

كما أحرق مستعمرون، مساء اليوم الأربعاء، مساحات واسعة من الأراضي في قرية الفندقومية جنوب جنين.

وقال أمين سر فتح في القرية صقر قرارية إن مستعمرين من مستعمرة "حومش"، المقامة على أراضي المواطنين في بلدتي برقة شمال نابلس وسيلة الظهر جنوب جنين، هاجموا بحماية قوات الاحتلال الإسرائيلي أطراف قرية الفندقومية وأحرقوا مساحات واسعة من الأراضي.

وأضاف أن قوات الاحتلال أطلقت الرصاص وقنابل الغاز السام المسيل للدموع صوب المواطنين ومنازلهم في القرية، ما أدى إلى إصابة عدد من المواطنين بالاختناق جراء استنشاق الغاز السام.