عاجل.. حزب الله يطلق 3 مسيرات نحو الجولان وإصابة مبنى الضرائب الإسرائيلي

ياسر رشاد - القاهرة - أفادت وسائل إعلام إسرائيلية، بأن حزب الله أطلق مسيرات نحو الجولان لم يتم اعتراضها، وأصاب إحدها مبنى الضرائب الإسرائيلي .

وأضاف الوسائل الإسرائيلية، أن المقاومة الإسلامية في هجوم آخر أطلقت نحو الجولان أطلق 3 مسيرات وقد انفجرت في المنطقة.

استهدفنا 3 دبابات ميركافا بعبوتي شواظ وقذيفة الياسين 105 في حي تل الهوى



وفي وقت سابق، قالت كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، إنها استهدفت ثلاث دبابات ميركافا إسرائيلية في حي تل الهوى جنوب مدينة غزة باستخدام عبوتي شواظ وقذيفة الياسين 105. وأكدت الكتائب في بيانها أن الهجوم جاء رداً على الاعتداءات الإسرائيلية المستمرة على قطاع غزة.



وأشارت كتائب القسام إلى أن الهجوم أسفر عن إصابات مباشرة في الدبابات المستهدفة، مؤكدة عزمها على مواصلة المقاومة والتصدي لأي عمليات عسكرية إسرائيلية ضد القطاع.

وزير الخارجية الأمريكي: دفعة من طائرات إف-16 في طريقها الآن إلى أوكرانيا قادمة من الدنمارك

أعلن وزير الخارجية الأمريكي أنطوني بلينكن أن دفعة من طائرات إف-16 المقاتلة في طريقها الآن إلى أوكرانيا، قادمة من الدنمارك

وأوضح بلينكن في تصريحاته أن هذه الخطوة تأتي في إطار دعم الولايات المتحدة وحلفائها الأوروبيين لأوكرانيا في مواجهة الحرب مع روسيا.

وأشار بلينكن إلى أن هذه الطائرات ستعزز قدرات القوات الجوية الأوكرانية وتساعدها في الدفاع عن سيادتها وأمنها ضد الهجمات الروسية المتزايدة ، كما أكد التزام الولايات المتحدة بمواصلة تقديم الدعم العسكري والإنساني لأوكرانيا في هذه الأوقات الصعبة من ظروف الحرب التى يعيشها الشعب الاوكراني .

وأضاف الوزير الأمريكي أن هذه الدفعة من الطائرات تأتي ضمن سلسلة من المساعدات العسكرية التي تقدمها الدول الحليفة لدعم أوكرانيا فى حربها وتعزيز قدرتها على التصدي للتحديات والحفاظ على ارضها .