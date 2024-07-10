محافظ سوهاج يوجه بسرعة الانتهاء من مشروعات المرحلة الأولى لـ"حياة كريمة"

محمد اسماعيل - القاهرة - سوهاج- عمار عبدالواحد:

ترأس اللواء دكتور عبدالفتاح سراج، محافظ سوهاج، اليوم الأربعاء، اجتماعًا موسعًا لمتابعة الموقف التنفيذي لمشروعات المبادرة الرئاسية لتطوير الريف المصري "حياة كريمة".

وشدد محافظ سوهاج على توفير أوجه الدعم والمساندة لجميع الجهات المعنية، واتخاذ خطوات جادة وسريعة للانتهاء من مشروعات المرحلة الأولى للمبادرة في أسرع وقت ممكن، والتي بلغت نسبة تنفيذ المشروعات بها 86%.

وأشار "سراج" إلى أن الاجتماع يهدف إلى تحديد معوقات التنفيذ فيما تبقى من مشروعات ووضع الحلول العاجلة لها، موجهًا رؤساء الوحدات المحلية بمتابعة الطرق التي تم الانتهاء من أعمال المرافق بها تمهيدًا للبدء في أعمال الرصف.

وكلف محافظ سوهاج المسئولين بتحديد أولوية للمناطق التي تحتاج إلى سرعة إنهاء الأعمال، والانتهاء من كافة المشروعات بها، والبدء في أعمال الرصف فورًا.