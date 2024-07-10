مسؤول إسرائيلي: نتنياهو هو صاحب القرار النهائي بشأن الصفقة

محمد اسماعيل - القاهرة - وكالات

أكد مسؤول إسرائيلي كبير أن تل أبيب على على وشك التوصل لاتفاق بشأن المبادئ في الصفقة، مشيراً الى أن القرار النهائي بشأن الصفقة مع حماس في يد رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو فقط.

وأضافت القناة 13 الإسرائيلية أن اجتماعا للكابينيت غدا الخميس، سيبحث صفقة التبادل ومخرجات اجتماع الدوحة.

وكانت وزارة الدفاع الإسرائيلية قد ذكرت في وقت سابق اليوم إن إسرائيل والولايات المتحدة متفقتان على أهمية اغتنام الفرصة للتوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في غزة، لكن التحديات لا تزال قائمة.

والتقت وفود من مصر وقطر والولايات المتحدة وإسرائيل في الدوحة، اليوم، من أجل استئناف مفاوضات وقف إطلاق النار في قطاع غزة، وفق ما أفادت، الثلاثاء، قناة القاهرة الإخبارية ومصادر.

وقال مصدر رفيع المستوى إن الوفد الأمني المصري، في مهمة لتقريب وجهات النظر بين حماس وإسرائيل للوصول إلى اتفاق الهدنة في أقرب وقت.

يذكر أن مصر وقطر تقودان جهود الوساطة في الحرب المستمرة منذ 9 أشهر بين الاحتلال الإسرائيلي وحركة حماس، على أمل إنهاء القتال وإطلاق سراح محتجزين في غزة مقابل أسرى فلسطينيين بالسجون الإسرائيلية.

وقدمت حماس تنازلات، الأسبوع الماضي، لكنها قالت إن هجوماً إسرائيلياً جديداً على غزة، الاثنين، هدد محادثات الهدنة في لحظة حاسمة.