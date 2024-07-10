المحامي العام لنيابة استئناف المنصورة يشهد ختام مسابقة "قضاة المستقبل" - صور

محمد اسماعيل - القاهرة - الدقهلية- رامي محمود:

شهد المستشار عماد الدهشان، رئيس الاستئناف المحامي العام الأول لنيابة استئناف المنصورة، اليوم الأربعاء، ختام مسابقة "قضاة المستقبل" والتي نظمتها كلية الحقوق جامعة المنصورة، على مستوى جميع كليات الحقوق والشريعة والقانون وبرامج القانون بكافة الجامعات المصرية.

حضر الحفل الدكتور شريف يوسف خاطر، رئيس جامعة المنصورة، والدكتور وليد الشناوي، عميد الكلية، والدكتور أحمد شوقي أبو خطوة، أستاذ القانون الجنائي وعميد الكلية الأسبق، والدكتور تامر صالح، وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، ووكلاء الكلية ورؤساء الأقسام وممثلي وأعضاء الهيئات القضائية، ومحمد الغمري، نقيب المحامين بالدقهلية، وأعضاء النقابة، والدكتورة منى أبو بكر حسان، أستاذ القانون المدني بالكلية.

وقال الدكتور شريف خاطر، إن المسابقة تُعد الحدث الأول من نوعه بالجامعات المصرية والذي يُعد طفرة في إطار التدريب العملي لكليات الحقوق، مشيرًا إلى أن كلية الحقوق بجامعة المنصورة انتهجت نهجًا منذ عشر سنوات للانتقال من مرحلة التعليم النظري إلى مرحلة التدريب العملي ويتم التدريب العملي بها بنسبة كبيرة وينافس خريجيها على المستوى الدولي.

كما حققت الكلية مراكز متميزة على المستوى المحلي والإقليمي، ومثّلت مصر على المستوى الدولي كأفضل مدافع ومرافع وأفضل مذكرات كتبت باللغة الإنجليزية.

وأوضح أن المسابقة تعتبر فريدة من نوعها وتطبيق عملي متميز ومختلف على مستوى كليات الحقوق بالجامعات المصرية، حيث تهدف إلى تخريج جيل لديه القدرة والخبرة العملية على ممارسة كافة أنواع العمل القانوني.

فيما أشار الدكتور وليد الشناوي، إلى أن كلية الحقوق بجامعة المنصورة تواصل خطواتها الثابتة نحو تكريس مكانتها المتميزة كمؤسسة علمية مرموقة يشار لها بالبنان، وأيضًا لتكون جديرة بالمكانة الحالية التي تتمتع بها على مستوى كليات الحقوق المصرية، نتيجة تضافر جهود أبنائها المخلصين والدعم الكامل من إدارة الجامعة.

وأوضح أن الكلية حققت نجاحات عديدة تمثلت في اعتماد برنامجي الدراسة القانونية باللغتين الإنجليزية والفرنسية، وحصولها على مكانة متميزة بتصنيفها من بين أفضل عشر كليات في جائزة التميز الحكومي المصري والتي شملت أكثر من خمسمائة كلية مصرية.

واختتمت فعاليات اليوم بتكريم مشرفي الفرق وتكريم اللجنة المنظمة بالمسابقة، الدكتورة منى أبو بكر حسان، أستاذ القانون المدني، والدكتورة أماني علي الحديدي، مدرس مساعد بقسم القانون العام، والدكتور عبد الله صالح إسحق، مدرس مساعد بقسم القانون الجنائي، والدكتورة منى عماد الشيمي، مدرس مساعد بقسم قانون المرافعات بكلية الحقوق جامعة المنصورة، والدكتورة أمنية سمير، مدرس مساعد بقسم القانون المدني.

وجرى تسليم جائزة أفضل قاض، وفاز بها سلطان فهمي، فريق ساحة العدل كلية الحقوق جامعة القاهرة، وفاز بجائزة أفضل ممثل للنيابة العامة أحمد رضا السعيد، فريق القادة كلية الحقوق جامعة دمياط، وفاز بجائزة أفضل دفاع محمد هاني محمد عبد الباسط، فريق الحقوقيون كلية الحقوق جامعة المنصورة.

وتم الإعلان في النهاية عن الثلاث مراكز الأول في مسابقة قضاة المستقبل، وجاءت كالتالي:

المركز الأول (رواد العدالة) جامعة المنصورة الجديدة.

المركز الثاني (الحقوقيون) جامعة المنصورة.

المركز الثالث (فريق شمس الحقيقة) جامعة عين شمس.

وتم تكريم الفرق الفائزة والمتأهلة للجولة النهائية للمسابقة والمكونة من ثلاث فرق

المجموعة الأولى:

فريق الحقوقيون (جنائي) كلية حقوق جامعة المنصورة.

فريق شمس الحقيقة (جنائي) كلية الحقوق جامعة عين شمس.

فريق رواد العدالة (جنائي) كلية الحقوق جامعة المنصورة الجديدة.

المجموعة الثانية:

فريق القادة (جنائي) كلية الحقوق جامعة دمياط.

فريق مستشاري الوادي (جنائي) جنوب الوادي.

المجموعة الثالثة:-

فريق ساحة العدل (جنائي) كلية الحقوق جامعة القاهرة.

فريق أنوبيس (جنائي) كلية الحقوق جامعة المنصورة.