متحدث الحكومة: هدفنا توفير السلع للمواطنين بأسعار مخفضة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت - داليا الظنيني:

كشف المستشار محمد الحمصاني المتحدث باسم رئيس الوزراء، آخر مستجدات اجتماع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء مع الغرف التجارية، واتحاد الصناعات، بهدف ضبط الأسواق وتوفير السلع.

وقال "الحمصاني"، خلال مداخلة هاتفية، ببرنامج على مسئوليتي، المذاع على قناة صدى البلد، اليوم الأربعاء، إن الحكومة لديها اهتمام كبير بتوفير كافة السلع في الأسواق ودعم المواطن، وحل المشاكل التي تواجه المصنعين.

وأوضح أن دعم الدولة للمنتجين والمصنعين، هدفه مواصلة الإنتاج والتنمية الاقتصادية، لافتًا إلى أن حجم الانخفاضات وصلت إلى 50% ببعض السلع الأساسية، بحسب ما قاله رئيس الغرف التجارية في اجتماع اليوم.

وأضاف أن أسعار السكر واللحوم والدواجن والبيض، شهدت تراجعا كبيرا في الأسواق، مؤكدًا أن الدولة تواصل أعمالها في ضبط الأسواق.