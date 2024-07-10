"وزير التعليم" يستقبل محافظ الوادي الجديد لبحث جهود تطوير منظومة التعليم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد أبو بكر:

استقبل الدكتور محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، اللواء محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد، حيث قدم المحافظ التهنئة للوزير بمناسبة توليه حقيبة التربية والتعليم.

وشهد اللقاء، بحسب بيان وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، استعراضًا لطبيعة المدارس بمحافظة الوادي الجديد على أرض الواقع، وطبيعة الكثافات الطلابية بالمحافظة.

وقدم اللواء محمد الزملوط، عرضًا تفصيليًا حول أعداد المدارس والفصول الدراسية بالمحافظة، فضلًا عن الجهود المتواصلة التي تبذلها المحافظة في سبيل تطوير العملية التعليمية بشكل مستدام.

وثمن الدكتور محمد عبد اللطيف، جهود اللواء محمد الزملوط والمحافظة؛ للارتقاء بالعملية التعليمية من كافة الجوانب، مشيرًا إلى أنه يستهدف خلال الفترة الحالية تحديد جميع التحديات التي تواجه المنظومة التعليمية داخل كل محافظة على حدة؛ لوضع الآليات المناسبة لمواجهتها والتغلب عليها بسرعة وفعالية.

واتفق الدكتور محمد عبد اللطيف، واللواء محمد الزملوط، على تحديد موعد زيارة للوزير للمحافظة في أقرب فرصة للتعرف على جهود المحافظة وتفقد المدارس على أرض الواقع.

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