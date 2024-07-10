برنامج الحكومة.. 1667 قرية مستهدف تنميتها خلال 3 سنوات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد أبو بكر:

عرضت الحكومة الجديدة، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، برنامجها أمام مجلس النواب على مدار الـ3 سنوات القادمة.

وجاء ملف "ضمان حياة كريمة لجميع المصريين"، إحدى أهم ملفات الحكومة لتعزيز العمل اللائق.

وحصل "الخليج 365" على برنامج عمل الحكومة الجديدة والذي قدمته إلى مجلس النواب في جلسة الاثنين الماضي، والذي نص على "ضمان حياة كريمة لجميع المصريين"، من خلال التالي:

- 567 مليار جنيه التكلفة المتوقعة للمرحلة الثانية من مليار جنيه مبادرة حياة كريمة.

- 21.4 مليون مواطن إجمالي عدد المستفيدين من خلال المرحلة الثانية من مبادرة حياة كريمة.

1667 إجمالي عدد القرى المستهدفة تنميتها في 52 مركزًا في نطاق 20 محافظة.



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