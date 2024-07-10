افادت إذاعة الجيش الإسرائيلي بانفجار 3 طائرات مسيرة أطلقها حزب الله في هضبة الجولان وإصابة امرأة بجروح طفيفة. واشارت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الى رصد صاروخ أطلق من لبنان باتجاه منطقة شتولا في الجليل الأعلى وسقط بمنطقة مفتوحة دون إصابات.

كانت هذه تفاصيل خبر إذاعة الجيش الإسرائيلي: انفجار 3 طائرات مسيرة أطلقها حزب الله في هضبة الجولان وإصابة امرأة بجروح طفيفة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.