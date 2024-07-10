مسؤول في حماس: استمرار المجازر يدفعنا للتمسك بمطالبنا

أعلن مسؤول كبير في حركة حماس أن "تكثيفل العمليات العسكرية الإسرائيلية من شأنه أي يؤدي إلى تشبث الحركة الفلسطينية بموقفها في جهود الوساطة للتوصل إلى هدنة".

واشار عضو المكتب السياسي لحركة حماس حسام بدران ردا على سؤال لوكالة فرانس برس عن تزايد العمليات العسكرية، الى إن إسرائيل "تحاول الضغط في المفاوضات من خلال تكثيف عمليات القصف والتهجير وارتكاب المجازر".

ومع تسارع الجهود الدبلوماسية للتوصل إلى اتفاق لإطلاق الرهائن والتوصل لهدنة في غزة بعد أكثر من تسعة أشهر من الحرب المدمرة، اعتبر بدران أن إسرائيل تحاول دفع حماس على التنازل.

ورأى بدران أن الحكومة الإسرائيلية "تأمل أن تتنازل المقاومة خلال المفاوضات عن مطالبها المشروعة"، والتي تشمل وقف إطلاق نار كاملا والانسحاب الكامل للقوات الإسرائيلية من غزة. لكنه أكد أن "استمرار المجازر يدفعنا للتمسك بمطالبنا".