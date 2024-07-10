ميقاتي اتصل برئيس الوزراء العراقي وبحث معه في ملف تزويد لبنان بالنفط العراقي

أجرى رئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي اتصالا برئيس مجلس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، وجرى البحث في العلاقات بين البلدين وبشكل خاص في ملف تزويد لبنان بالنفط العراقي والالتزامات المالية المترتبة عن ذلك.
وقد عبّر رئيس وزراء العراق عن دعم بلاده للبنان، واعدا بمعالجة هذه المسألة.
كما وجه دعوة لميقاتي لزيارة بغداد وتم الاتفاق على موعد الزيارة بعد انتهاء مراسم عاشوراء.
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