"النشرة": إصابة عنصرين من الدفاع المدني بالاختناق اثناء اطفاء الحرائق في حمى راشيا جراء القصف الاسرائيلي

افاد مراسل "النشرة"، في حاصبيا، عن "إصابة عنصرين من الدفاع المدني بحالة اختناق اثناء عملهما باطفاء الحرائق المشتعلة في حمى راشيا الفخار، جراء القصف الاسرائيلي وحالتهما مستقرة".

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