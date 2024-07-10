جدار غزة .. مزاعم وأكاذيب إسـ ـرائيلية متزايدة وجديدة

الشارقة - اميمة ياسر - علق محللان مصريان على ما نشره الإعلام الإسـ ـرائيلي عن سعى تل أبـ ـيب لإقناع القاهرة بتشييد جدار حدودي بينها وبين قطاع غـ ـزة.

أكد أستاذ العلاقات الدولية والمحلل السياسي المصري حامد فارس في تصريحات لـRT أن هناك مزاعم وأكاذيب إسـ ـرائيلية متزايدة وجديدة تجاه الدولة المصرية من أنها تريد أن تقوم بنقل معبر رفـ ـح إلى المثلث الحدودي بجوار معبر كرم أبو سالم وأيضا السعي وبكل قوة إلى إقامة جدار

عازل بين قطاع غـ ـزة وسيناء المصرية.

وأضاف الخبير المصري أن هذا هو ما ترفضه القاهرة رفضا باتا خاصة أن الموقف المصري منذ البداية أكد على ثوابت مصر لدعم القضية الفلسـ ـطينية وبأنه يرفض رفضا قاطعا التعامل مع إسـ ـرائيل في إدارة معبر رفـ ـح خاصة أن هناك ضغوط أمريكية لأن يكون هناك تنسيق مصري

إســرائيلي لإدارة معبر رفـ ـح لانفاذ وتمرير المساعدات ولكن الدولة المصرية قالت إنها لن تتعامل مع الجانب الإسـ ـرائيلي من ناحية الجانب الفلسـ ـطيني للمعبر، منوها أن هذا يعد دليلا قاطعا على ثبات الموقف المصري منذ البداية.