إزالة جميع حواجز السيارات وغسيل الأرصفة .. أهالي الإسكندرية يشيدون بالمحافظ الجديد

الشارقة - اميمة ياسر - إشادات واسعة من أهالي الإسكندرية بالمحافظ الجديد ونشاطه في العمل والاهتمام بنظافة شوارع الإسكندرية.

جاء ذلك خلال البدء فى غسيل الأرصفة بالتنسيق مع شركة نهضة مصر ، بشارع الجلاء حتى ميدان الساعة بنطاق حي شرق بعد رفع الاشغالات والتعديات على رصيف المشاه.

عودة الشارع للمواطن مرة أخرى

وأكد اللواء أحمد حبيب رئيس حي شرق الإسكندرية، في بيان إنه جرى رفع الإشغالات والتعديات على رصيف المشاة في تلك المنطقة، بالإضافة إلى غسيل الأرصفة بالتنسيق مع شركة نهضة مصر من أجل عودة الشارع للمواطن مرة أخرى.

الأمر نفسه، جرى تطبيقه في جميع أحياء الإسكندرية؛ فمن شرق إلى غرب، انطلقت حملات استهدفت منطقة مينا البصل وشملت شوارع المكس، أم السلطان، مساكن الورديان، وتم إزالة جميع الإشغالات التي تحتل الرصيف والطريق العام من كراسي وترابيزات، بالإضافة إلى إزالة جميع حواجز السيارات.

وأكد الفريق أحمد خالد، محافظ الإسكندرية، العمل خلال الفترة المقبلة على تحقيق نتائج ملموسة على أرض الواقع في جميع الملفات والمشكلات التي تواجه المواطنين.